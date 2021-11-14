Участники конференции CОР26 пришли к соглашению по климату

Делегации из почти 200 стран согласовали в субботу вечером новое глобальное соглашение на конференции ООН по климату (CОР26) в Глазго, сообщают британские СМИ.
Цель соглашения - подтолкнуть страны к тому, чтобы взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году. Еще одна цель - суметь ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. При этом сейчас этот показатель уже составляет 1,1 градуса.
Достигнутое в Глазго соглашение сформулировано значительно мягче, нежели планировалось изначально. В частности, в последний момент Индия настояла на модификации части соглашения, которая касается угля. Так, в финальной версии говорится о необходимости "постепенно сокращать" использование угля, тогда как первоначально планировалось призвать к тому, чтобы "прекратить" использовать этот энергоресурс.
СМИ отмечают, что очень многие страны считают достигнутые договоренности слишком слабыми, однако делегациям пришлось согласиться на такой вариант, так как возможности добиться более "мощного" текста не просматривалось.
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