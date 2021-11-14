Глава британского МИД обвинила Россию в кризисе с мигрантами на белорусско-польской границе

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трассв своей статье, опубликованной в британской Sunday Telegraph, заявила, что, Кремль якобы несет ответственность за использование отчаявшихся мигрантов в качестве оружия.

Трасс подчеркнула, что положить конец "позорному искусственному миграционному кризису", который разгорается на восточных границах Европы, должен президент РФ Владимир Путин.

Министр добавила, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников в сложной ситуации.

Трасс написала: "Соединенное Королевство не отвернется. Мы будем поддерживать наших союзников в регионе, которые находятся на границе свободы".

"Мы не просто стоим бок о бок с Польшей, поскольку она несет на себе основную тяжесть этого позорного искусственного миграционного кризиса, но и солидарны с другими странами "Вышеградской четверки" - Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, и с нашими друзьями в странах Балтии и Украине".

Издание напомнило, что Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель встретиться с Лукашенко в ближайшие дни.

"Хотя любые переговоры будут направлены на деэскалацию кризиса, Москвой и Минском это неизбежно будет представлено как пропагандистский переворот", - отмечает газета.

Она пишет, что "также растут опасения, что Россия может готовиться к попытке захвата части Украины, повторяя аннексию Крыма в 2014 году, на фоне сообщений о том, что 90 тыс. российских военнослужащих в настоящее время размещены вдоль ее восточной границы".