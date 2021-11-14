ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало, что хакерам удалось взломать его электронную почту и разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке.

Поддельные электронные письма, приходили, вероятно, с официального адреса электронной почты ФБР, заканчивающегося на "ic.fbi.gov", говорится в заявлении бюро.

Хотя пострадавшие системы были отключены, в ФБР уточнили, что проблема еще не решена.

Как ФБР, так и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности осведомлены об инциденте, говорится в заявлении ФБР.

Организация по отслеживанию угроз Spamhaus Project в своем твиттере привела копию фейкового письма за подписью министерства внутренней безопасности, которое заканчивалось предупреждением о возможной кибератаке.

Ранее о взломесообщилоагентство Bloomberg.