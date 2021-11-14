Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев указал на необходимость строго соблюдать международные обязательства и нормы права при развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
"В отношении перспектив ВТС с Ираном необходимо ответить, что при любых обстоятельствах сотрудничество будет осуществляться на основе строгого соблюдения действующих норм законодательств обоих государств, международных обязательств сторон и норм международного права", - заявил Михеев журналистам на Dubai Airshow-2021.
20 октября начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Иран и Россия в ближайшее время проведут заседание комиссии по ВТС, которому будет дан новый стимул.
"Скоро в Тегеране состоится заседание совместной военно-технической комиссии. Думаю, что наше сотрудничество в этой области будет развиваться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).
"Мы прикладываем усилия, чтобы разработать долгосрочную "дорожную карту", которая даст новый стимул нашему сотрудничеству в этой сфере", - сказал Багери (перевод телеканала "Россия-24").
"Благодаря тому, что уже более 40 лет наша страна живет в условиях санкций, львиную долю вооружений мы производим сами. Но есть некоторые аспекты, которые мы не смогли перевести в практическую производственную плоскость или же их не позволяют осуществить соображения экономического характера. И тогда мы обращаемся к кроссийским коллегам и заключаем военные контракты", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах ВТС с Россией после снятия с Ирана ограничений по линии Совбеза ООН.
"В частности, после отмены санкций ООН закупка вооружений активно развивается. К тому же обстановка в регионе подталкивает нас к такому сотрудничеству", - сказал Багери.
19 октября в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что Москва готова развивать военно-техническое сотрудничество с Тегераном, который заинтересован в российской военной продукции.
"Россию и Иран связывает давнее сотрудничество, и Тегеран действительно заинтересован в широкой номенклатуре российской продукции военного назначения. Мы со своей стороны видим все перспективы для развития военно-технического сотрудничества с Ираном", - говорится в сообщении пресс-службы ФСВТС России.
В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300 "Фаворит" (концерн "Алмаз-Антей").
Официально сообщалось, что в декабре 2006 года Россия выполнила контракт на поставку Ирану 29 комплексов ПВО ближнего действия "Тор-М1".
В ноябре 2019 года на авиавыставке в Дубае директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва готова расширить военно-техническое сотрудничество с Тегераном после снятия ограничений по линии СБ ООН.
По его словам, Иран может быть заинтересован в приобретении у России боевых самолетов и вертолетов, танков, кораблей, береговых ракетных комплексов, авиационных двигателей, а также запасных частей для ремонта авиа- и бронетехники, подводных лодок.
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нескольких направлениях – Минобороны
Байрамов примет участие во встрече глав МИД стран-членов Восточного партнерства
ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кельбаджарского района – Минобороны Азербайджана
В Китае сочли, что смогут высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 года
Авиационный регулятор КНР готовится разрешить китайским авиакомпаниям летать на Боингах 737 MAX
Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"
В США три снежных барса умерли от коронавируса
В России за сутки выявлено более 38,8 тыс. новых случаев COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог