Байрамов примет участие во встрече глав МИД стран-членов Восточного партнерства

14 ноября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Брюссель, говорится в сообщении Министерства иностранных дел АР.
"В рамках визита глава МИД примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участниц программы Европейского Союза "Восточное партнерство", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Байрамов проведет встречи с официальными лицами ЕС, НАТО и Всемирной таможенной организации.
А.Салаева
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