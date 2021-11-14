Байрамов примет участие во встрече глав МИД стран-членов Восточного партнерства

14 ноября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Брюссель, говорится в сообщении Министерства иностранных дел АР.

"В рамках визита глава МИД примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участниц программы Европейского Союза "Восточное партнерство", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Байрамов проведет встречи с официальными лицами ЕС, НАТО и Всемирной таможенной организации.

А.Салаева





