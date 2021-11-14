Россия обсудит поставки истребителя Checkmate со странами Ближнего Востока - Мантуров

Поставки нового легкого истребителя пятого поколения Checkmate обсудят со странами Ближнего Востока на авиасалоне в ОАЭ, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Checkmate - наша новая тема, мы уже вышли с инициативой на МАКСе в этом году. И эта первая презентация на внешних рынках, неспроста в Эмиратах: мы рассчитываем на этот рынок. Возможное партнерство будет обсуждаться с нашими коллегами с Ближнего Востока, но и, конечно, с поставкой в те страны, которые будут заинтересованы в этом", - сказал Мантуров журналистам на выставке Dubai Airshow-2021.
Однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на его базе создадут двухместную и беспилотную версии.
По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.
В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на Checkmate уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.
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