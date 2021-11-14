В Китае сочли, что смогут высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 года

Китай способен высадить тайконавтов на поверхности Луны раньше 2030 года, сообщил в эфире Китайской телевизионной сети технический советник Китайской академии космических технологий (CAST) Е Пэйцзянь.
"Лично я думаю, что пока технологические разработки, нацеленные на проведение пилотируемых миссий для высадки на Луну, продолжаются, пока страна ставит перед собой цель, высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года", - заявил Е Пэйцзянь в эфире Китайской телевизионной сети (CCTV).
Ранее Китай заявлял о планах по высадке тайконавтов на Луну и строительству на ней лунной исследовательской базы в 2030-х годах. Предварительным местом высадки назывался Южный полюс из-за достаточной освещенности этой области солнечным светом и наличия запасов льда, из которых можно добывать воду.
В Китайском космическом агентстве указывали, что российско-китайская научная станция будет развернута и заработает в полную силу к 2035 году.
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