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Здравоохранение 14.11.2021 13:31

В США три снежных барса умерли от коронавируса

В США три снежных барса умерли в детском зоопарке города Линкольн (штат Небраска) от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этомпишетAssociated Press.

В зоопарке COVID-19 также заразились два суматранских тигра, которым удалось выздороветь. Их, как и умерших снежных барсов, начали лечить в прошлом месяце.

Зоопарк остается открытым для посетителей и продолжит принимать их с учетом санитарных требований.

Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает: России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Кыргызстане, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Бутане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]