В США три снежных барса умерли от коронавируса

В США три снежных барса умерли в детском зоопарке города Линкольн (штат Небраска) от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этомпишетAssociated Press.
В зоопарке COVID-19 также заразились два суматранских тигра, которым удалось выздороветь. Их, как и умерших снежных барсов, начали лечить в прошлом месяце.
Зоопарк остается открытым для посетителей и продолжит принимать их с учетом санитарных требований.
Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает: России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Кыргызстане, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Бутане.
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