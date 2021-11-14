Нелегалы забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью

Группа нелегальных иммигрантов забросала камнями сотрудников полиции Польши, когда в воскресенье попыталась пересечь белорусско-польскую границу, сообщает Associated Press.

Один из камней попал в шлем сотрудника полиции, отмечают правоохранительные органы Польши.

В ходе другого инцидента в воскресенье 50 нелегалов сумели разрушить часть заграждения на границе. Полицейские задержали 22 мигранта, пытавшихся сквозь брешь прорваться на территорию Польши. Задержанные оказались гражданами Ирака.