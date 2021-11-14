Путин заявил о готовности России способствовать урегулированию мигрантского кризиса на белорусско-польской границе

Россия готова оказать содействие в урегулировании кризиса на границе Беларусии ЕС, если от неё что-то будет зависеть, заявил президент РФ Владимир Путин, рекомендовав обвинителям Москвы заняться внутренними проблемами и не перекладывать свои вопросы на других.
"О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
"Поэтому, когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", -добавил президент РФ.
При этом он отметил, что Россия готова оказывать содействие в урегулировании этого кризиса. "Но мы готовы всячески способствовать этому, если конечно от нас здесь что-то будет зависеть", - сказал Путин.
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