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СНГ 14.11.2021 14:38

Путин заявил о готовности России способствовать урегулированию мигрантского кризиса на белорусско-польской границе

Россия готова оказать содействие в урегулировании кризиса на границе Беларусии ЕС, если от неё что-то будет зависеть, заявил президент РФ Владимир Путин, рекомендовав обвинителям Москвы заняться внутренними проблемами и не перекладывать свои вопросы на других.

"О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Поэтому, когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", -добавил президент РФ.

При этом он отметил, что Россия готова оказывать содействие в урегулировании этого кризиса. "Но мы готовы всячески способствовать этому, если конечно от нас здесь что-то будет зависеть", - сказал Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]