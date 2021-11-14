Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0237 GBR   2.2718 TRY   0.1705

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 81.59 0.25 Brent 82.87 0.23

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.11.2021 14:50

"Аэрофлот" к перевозке беженцев в Беларусь не причастен - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предположения о какой-то причастности "Аэрофлота" к кризису на границе Беларусии ЕС - это попытки тех, кто виновен в этой ситуации, снять с себя ответственность.

"Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблемы перевести. Они сами в этом виноваты", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он пояснил, что есть в этом политические, военные и экономические аспекты. "Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", - отметил президент РФ.

Путин подчеркнул: "При чем здесь наш "Аэрофлот?" Хоть один самолет Аэрофлота кого-то перевез? Понятия об этом ничего не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз - это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]