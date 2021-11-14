"Аэрофлот" к перевозке беженцев в Беларусь не причастен - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предположения о какой-то причастности "Аэрофлота" к кризису на границе Беларусии ЕС - это попытки тех, кто виновен в этой ситуации, снять с себя ответственность.
"Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблемы перевести. Они сами в этом виноваты", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Он пояснил, что есть в этом политические, военные и экономические аспекты. "Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", - отметил президент РФ.
Путин подчеркнул: "При чем здесь наш "Аэрофлот?" Хоть один самолет Аэрофлота кого-то перевез? Понятия об этом ничего не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз - это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят".
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