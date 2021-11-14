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СНГ 14.11.2021 15:15

Путин: у России есть ресурсы для учений дальней авиации

Россия возобновила учебные полеты стратегической авиации несколько лет назад, поскольку теперь у нее на это есть средства, а американские партнеры никогда не прекращали подобные учения, заявил президент РФ Владимир Путин.

В программе "Москва.Кремль.Путин" президент напомнил, что Россия в 1990-е годы в одностороннем порядке прекратила такие учения. "Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В связи с этим в России "в одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации". "Но наши американские партнеры продолжили. Мы подождали, и ждали лет пять, по-моему, примерно, и возобновили эти полеты. Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет", - пояснил президент РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]