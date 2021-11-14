Путин: у России есть ресурсы для учений дальней авиации

Россия возобновила учебные полеты стратегической авиации несколько лет назад, поскольку теперь у нее на это есть средства, а американские партнеры никогда не прекращали подобные учения, заявил президент РФ Владимир Путин.

В программе "Москва.Кремль.Путин" президент напомнил, что Россия в 1990-е годы в одностороннем порядке прекратила такие учения. "Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В связи с этим в России "в одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации". "Но наши американские партнеры продолжили. Мы подождали, и ждали лет пять, по-моему, примерно, и возобновили эти полеты. Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет", - пояснил президент РФ.