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Дальнее зарубежье 14.11.2021 15:02

Елизавета II пропустит Поминальное воскресенье из-за проблем со спиной

Королева Великобритании Елизавета II не сможет принять участие в традиционной церемонии, которая проводится в Поминальное воскресенье у военного мемориала Кенотаф в Лондоне.

Ранее 95-летняя королева говорила о намерении присутствовать на мероприятии, но потянула спину,сообщаетBBC News со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Поминальное воскресенье - день, в который в Великобритании вспоминают о погибших в мировых войнах и военных конфликтах. Оно проходит в первое воскресенье после 11 ноября - Дня памяти павших. В этот день в 1918 году было подписано Первое компьенское перемирие - соглашение между Антантой и Германией о прекращении военных действий.

Ранее в октябре Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Также она отказалась от участия в конференции ООН по изменению климата в Глазго.

В конце октября стало известно, что королеве порекомендовали работать воблегченном режиме.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]