ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нескольких направлениях – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана заявляет о нарушении режима прекращения огня ВС Армении.
"С вечера 13 ноября до утра 14 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Йухары Шорджа, Зеркенд, Азизли и Джермук Басаркечярского района безосновательно периодически подвергали интенсивному обстрелу из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик, Йеллиджа и Истису Кельбаджарского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, в Минобороны отмечают, что незаконные армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, без какой-либо причины периодически подвергали массированному обстрелу подразделения ВС Азербайджана из разнокалиберного оружия.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные меры в целях пресечения провокаций противника и проводимых им инженерных работ для укрепления боевых позиций.
Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка полностью контролируется подразделениями ВС Азербайджана.
А.Салаева
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