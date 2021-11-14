ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нескольких направлениях – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана заявляет о нарушении режима прекращения огня ВС Армении.

"С вечера 13 ноября до утра 14 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Йухары Шорджа, Зеркенд, Азизли и Джермук Басаркечярского района безосновательно периодически подвергали интенсивному обстрелу из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик, Йеллиджа и Истису Кельбаджарского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в Минобороны отмечают, что незаконные армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, без какой-либо причины периодически подвергали массированному обстрелу подразделения ВС Азербайджана из разнокалиберного оружия.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные меры в целях пресечения провокаций противника и проводимых им инженерных работ для укрепления боевых позиций.

Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка полностью контролируется подразделениями ВС Азербайджана.

А.Салаева