Сын Муаммара Каддафи поборется за пост президента Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам - зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента страны, сообщает Associated Press.

Ливийский избирком отметил, что этот кандидат оформил необходимые документы в городе Сабахна юге Ливии.

Муаммар Каддафи погиб в 2011 году: в ходе гражданской войны его убили захватившие его в плен мятежники. Сейф аль-Ислам Каддафи в том же году был захвачен в плен и отпустили его лишь в 2017 году. Именно Сейф аль-Ислам считался вероятным преемником своего отца.