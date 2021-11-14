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Регион 14.11.2021 15:45

Адвокат Саакашвили опасается карантина в его тюремной больнице

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия не исключает, что в ближайшее время Глданская тюрьма, на территории которой находится тюремная больница, может быть объявлена карантинной зоной из-за опасений распространения коронавирусной инфекции.

"Сегодня из Глданской тюрьмы в гражданскую клинику "Вивамед" с диагнозом COVID-19 был перевезен находящийся в заключении диакон отец Гиоргий Мамаладзе. Этот факт может стать причиной для объявления в Глданской тюрьме карантина, а это означает, что с Михаилом Саакашвили уже никто не сможет встретиться", - сказал журналистам Гварамия.

Он отметил, что главврач тюремной больницы и медперсонал общался с зараженным диаконом также, как и с Саакашвили.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]