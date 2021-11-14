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Карабах 14.11.2021 17:26

В карабахском конфликте поставлена жирная точка, возврата к нему нет – депутат Госдумы РФ

В азербайджано-армянском нагорно-карабахском конфликте поставлена жирная точка, возврата к нему нет, считает депутат Госдумы РФ, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.

"Бюсты Узеира Гаджибекова, Бюльбюля и Натаван, установленные в городе Шуша, свидетельствуют, что культурная столица вернулась в Азербайджан. Неслучайно в Шуше проводится музыкальный фестиваль Харыбюльбюль. Все это свидетельствует, что здесь строятся не военные базы, огромные объекты, а восстанавливается культурное достояние региона и делается все, чтобы показать, что сюда возвращается жизнь", - сказал Журавлев на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе" в городе Шуша.

По его словам, как бы не пытались уничтожить это культурное достояние (в период оккупации города – ИФ), "оно сохранилось и будет жить веками".

Журавлев на конференции прокомментировал теракт, который совершил армянский террорист около города Шуша в субботу.

"(…) Возможно, этот теракт был совершен специально, потому что мы здесь проводим конференцию с целью обсуждения мирного диалога, налаживания мирной жизни", - отметил он.

Журавлев подчеркнул, что в Армении все еще остаются силы, которые не хотят мира в регионе.

"В центре Еревана проводится русофобские митинги с разрешения правительства Армении. Оказывается это мы (Россия – ИФ) виноваты во всех грехах. Это все делается специально. Если эти настроения не подавляются, то это неправильно. Естественно тот, кто бросил гранату (на азербайджанский пост около города Шуша – ИФ), он подумал, что так можно. Нельзя! В этом конфликте (армяно-азербайджанском – ИФ) поставлена жирная точка, возврата к нему нет. Если это кому-то непонятно, то пусть приходит посмотреть, как эти территории восстанавливаются", - добавил депутат Госдумы.

Журавлев на конференции прочитал отрывок из стихотворения "Журавли" Моллы Панаха Вагифа.

Н.Маилов, А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]