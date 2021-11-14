Россия на две трети исполнила обязательства по поставкам вакцины "Спутник V" в Сербию, поставив около 2 млн доз.
"Поставки российской вакцины "Спутник V" в Сербию мы исполнили на две трети - поставлено порядка 2 млндоз "Спутника V", - заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам встречи с министром правительства республики Сербии Ненадом Поповичем, состоявшейся в рамках Dubai Airshow.
"Также мы ведём переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии "Спутника Лайт" и надеемся на скорейшее завершение этого процесса", - цитируются слова министра в сообщении пресс-службы Минпромторга.
Помимо поставок вакцины от COVID-19, Мантуров и Попович обсудили вопросы сотрудничества в области транспортного машиностроения, в том числе, поставки трамваев для и железнодорожных вагонов, отмечается в сообщении.
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