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Здравоохранение 14.11.2021 17:37

Россия поставила Сербии 2 млн доз вакцины "Спутник V", ведёт переговоры о регистрации "Спутник Лайт"

Россия на две трети исполнила обязательства по поставкам вакцины "Спутник V" в Сербию, поставив около 2 млн доз.

"Поставки российской вакцины "Спутник V" в Сербию мы исполнили на две трети - поставлено порядка 2 млндоз "Спутника V", - заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам встречи с министром правительства республики Сербии Ненадом Поповичем, состоявшейся в рамках Dubai Airshow.

"Также мы ведём переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии "Спутника Лайт" и надеемся на скорейшее завершение этого процесса", - цитируются слова министра в сообщении пресс-службы Минпромторга.

Помимо поставок вакцины от COVID-19, Мантуров и Попович обсудили вопросы сотрудничества в области транспортного машиностроения, в том числе, поставки трамваев для и железнодорожных вагонов, отмечается в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]