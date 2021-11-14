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Оборона 14.11.2021 18:16

Военно-политическое руководство Армении должно положить конец военным авантюрам – Минобороны Азербайджана

Военно-политическое руководство Армении должно положить конец военным авантюрам, предпринимаемым с целью обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Минобороны Азербайджана.

"Сегодня, а также на прошлой неделе армянская сторона попыталась накалить обстановку, устроив провокации в направлении Лачинского района, но потерпела неудачу. Минобороны Азербайджана было заявлено, что подобные провокации будут решительно предотвращены. Военно-политическое руководство Армении должно положить конец военным авантюрам такого рода", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны также отметили, что происходящее "еще раз демонстрирует, что армянская сторона не заинтересована в делимитации и демаркации государственной границы путем переговоров".

"Мы заявляем, что вся ответственность за последствия любого противостояния на армяно-азербайджанской границе ляжет на военно-политическое руководство Армении", - подчеркнули в министерстве.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]