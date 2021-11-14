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Карабах 14.11.2021 18:29

Армению необходимо принудить к выполнению пунктов заявления по Карабаху – депутат парламента Азербайджана

Азербайджан и Россия совместными усилиями должны принудить Армению к выполнению пунктов трехстороннего заявления по Карабаху, заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Шахин Сеидзаде.

"Естественно, нам нужно говорить о постконфликтном периоде. Сегодня Армения стремится сохранить постконфликтный статус-кво. Форма меняется, но содержание остается. Мы (Азербайджан и РФ – ИФ) совместными усилиями должны принудить Армению выполнить трехстороннее заявление", - сказал Сеидзаде на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе" в городе Шуша.

При этом, по словам Сеидзаде, "мы сегодня говорим о будущем, но не должны забывать и об истории".

Как передает "Интерфакс-Азербайджан", по его словам, власти Азербайджана придают большое значение восстановлению освобожденных территорий.

"В проекте госбюджета Азербайджана на 2022 год 7,5% всех расходов, или 2,2 млрд манатов предусмотрено направить на восстановление (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ). Это внушительный объем средств", - отметил он.

Н.Маилов, А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]