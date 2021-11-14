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Туризм 14.11.2021 18:36

Камбоджа отменяет карантин для привитых туристов

Власти Камбоджи отменяют требование недельного карантина для привитых туристов с 15 ноября, сообщает портал Phnom Penh Post в воскресенье.

"Премьер-министр Хун Сен решил отменить все карантинные требования для полностью вакцинированных путешественников и посетителей - как камбоджийцев, так и иностранных граждан-начиная с 15 ноября", - пишет издание.

В специальном послании органам власти 14 ноября Хун Сен заявил, что эта политика "позволит стране полностью открыться" и что она "отражает политику других стран региона". Он также подчеркнул, что все невакцинированные путешественники должны пройти 14-дневный карантин.

"В Камбодже почти полностью вакцинировано почти 88 процентов от общей численности населения, составляющего около 16 миллионов человек. Таким образом, больше нет требований к карантину, за исключением тех, кто не был вакцинирован, кому все еще нужно пройти 14-дневный карантин, как и раньше", - сказал он.

Он сказал, что полностью вакцинированным путешественникам нужно будет только пройти экспресс-тест и дождаться результатов у себя дома. Если результаты будут отрицательными, они смогут отправиться в любую точку Камбоджи.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]