Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0237 GBR   2.2718 TRY   0.1705

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 81.59 0.25 Brent 82.87 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 14.11.2021 18:45

Армения устроила экоцид в Карабахе и Восточном Зангезуре – депутат парламента Азербайджана

Армения в период оккупации Карабаха и Восточного Зангезура нанесла колоссальный ущерб биоразнообразию региона, совершила экоцид, заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Эмин Гаджиев.

"Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне 2020 года стала началом новой эры в истории страны и региона. Восстановление исторической справедливости - логический результат многолетней стратегической линии по всестороннему развитию Азербайджана и непрерывной работы по укреплению страны, показатель незыблемости единства народа, государства и армии", - сказал Гаджиев на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе" в городе Шуша.

Как передает "Интерфакс-Азербайджан", по его словам, спустя год после завершения войны Южный Кавказ нуждается в долгосрочном мире и стабильности.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев буквально несколько дней назад вновь предложил Армении подписать мирное соглашение, устранить разногласия, обеспечить долгосрочную стабильность, и тем самым открыть новую страницу для всего региона. Однако Ереван отказывается идти навстречу конструктивной позиции Баку", - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что создана специальная комиссия под руководством вице-премьеров Азербайджана, РФ и Армении, и идет работа по разблокированию транспортных и экономических связей, созданию благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества.

"В Азербайджане, акцентируют внимание на значимости усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование всего комплекса вопросов отношений Баку и Еревана. В Армении, в свою очередь, должны оценить преимущества мирного и безопасного сосуществования, в этом заинтересованы все страны региона. Без разморозки коммуникаций Армении не удастся наладить эффективное взаимодействие в регионе. Это должны осознать в Ереване. В условиях, когда карабахского конфликта уже нет, нужно размораживать и налаживать связи, урегулировать ситуацию на границе. Главное – сформировать правильный базис строительства отношений. Нужно смотреть в будущее", - добавил Гаджиев.

Он отметил, что перед Азербайджаном стоит также стоит задача восстановления биоразнообразия региона, хотя ущерб периода оккупации - колоссальный.

"В результате вырубки и сжигания лесов, загрязнения водных ресурсов, уничтожения флоры и фауны, разграбления природных недр был нарушен экологический баланс всего региона – совершен экоцид. Оккупанты не просто истребляли природу, а старались уничтожить ее связь с исторической памятью населявших эти края людей", - подчеркнул депутат парламента.

Н.Маилов, А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]