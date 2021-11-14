Армения устроила экоцид в Карабахе и Восточном Зангезуре – депутат парламента Азербайджана

Армения в период оккупации Карабаха и Восточного Зангезура нанесла колоссальный ущерб биоразнообразию региона, совершила экоцид, заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Эмин Гаджиев.

"Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне 2020 года стала началом новой эры в истории страны и региона. Восстановление исторической справедливости - логический результат многолетней стратегической линии по всестороннему развитию Азербайджана и непрерывной работы по укреплению страны, показатель незыблемости единства народа, государства и армии", - сказал Гаджиев на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе" в городе Шуша.

Как передает "Интерфакс-Азербайджан", по его словам, спустя год после завершения войны Южный Кавказ нуждается в долгосрочном мире и стабильности.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев буквально несколько дней назад вновь предложил Армении подписать мирное соглашение, устранить разногласия, обеспечить долгосрочную стабильность, и тем самым открыть новую страницу для всего региона. Однако Ереван отказывается идти навстречу конструктивной позиции Баку", - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что создана специальная комиссия под руководством вице-премьеров Азербайджана, РФ и Армении, и идет работа по разблокированию транспортных и экономических связей, созданию благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества.

"В Азербайджане, акцентируют внимание на значимости усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование всего комплекса вопросов отношений Баку и Еревана. В Армении, в свою очередь, должны оценить преимущества мирного и безопасного сосуществования, в этом заинтересованы все страны региона. Без разморозки коммуникаций Армении не удастся наладить эффективное взаимодействие в регионе. Это должны осознать в Ереване. В условиях, когда карабахского конфликта уже нет, нужно размораживать и налаживать связи, урегулировать ситуацию на границе. Главное – сформировать правильный базис строительства отношений. Нужно смотреть в будущее", - добавил Гаджиев.

Он отметил, что перед Азербайджаном стоит также стоит задача восстановления биоразнообразия региона, хотя ущерб периода оккупации - колоссальный.

"В результате вырубки и сжигания лесов, загрязнения водных ресурсов, уничтожения флоры и фауны, разграбления природных недр был нарушен экологический баланс всего региона – совершен экоцид. Оккупанты не просто истребляли природу, а старались уничтожить ее связь с исторической памятью населявших эти края людей", - подчеркнул депутат парламента.

Н.Маилов, А.Азизов