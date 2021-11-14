Россия рассчитывает возобновить совместную с ОАЭ разработку истребителя 5-го поколения на базе Checkmate - глава ОАК

Презентация самолета Checkmate в Дубае направлена на возрождение проекта по совместной с ОАЭ разработке легкого истребителя пятого поколения, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"С 2017 года у нас была некая пауза (в реализации соглашения - ИФ), но сейчас международная премьера этого самолета здесь в Дубае - это и есть развитие этого проекта по самолету пятого поколенияво исполнение этого соглашения с ОАЭ", - заявил Слюсарь журналистам на Dubai Airshow-2021 в воскресенье.

Он пояснил, что предусматривается совместная с арабской стороной разработка, которая может начаться с проекта Checkmate.

"Пока это не совместный продукт, но мы очень надеемся, что совместная работа будет продолжена", - сказал Слюсарь.

"Мы сюда приехали как раз для активизации нашего процесса переговоров по выполнению соглашения по ЛФМС (легкому фронтовому многофункциональному самолету - ИФ) от 2017 года. Впереди у нас несколько дней работы совместно с коллегами", - заявил глава ОАК.

В феврале 2017 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут совместно заниматься разработкой легкого истребителя 5-го поколения. По его словам, самолет может быть создан на базе МиГ-29, работы начнутся с 2018 года и займут около 7-8 лет.

О подписании соглашения с ОАЭ по тематике легкого фронтового многофункционального самолета пятого поколения также сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

В марте 2017 года Илья Тарасенко, будучи гендиректором корпорации "МиГ", заявил, что улучшенная версия разрабатываемого совместно с ОАЭ истребителя пятого поколения, будет предложена и российским ВКС. "Мы уже находимся в стадии разработки этого самолета, и я думаю, что в ближайшие годы представим этот самолет общественности", - сказал Тарасенко.

В июне того же года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия и ОАЭ ведут консультации и согласовывают технические параметры будущего самолета.

О каких-либо работах по совместному проекту с тех пор не сообщалось.