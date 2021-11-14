Лондон готов направить на Украину до 600 военных для сдерживания России

Великобритания может в случае необходимости в кратчайшие сроки направить до 600 своих военнослужащих на Украину из-за опасения эскалации со стороны России, сообщает британское издание The Daily Mirror.
"Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться в страну", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в состав оперативной группы войдут подразделения британского спецназа и десантных войск.
"Оперативной группе было сказано, что ее, возможно, потребуется развернуть в очень сжатые сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы лететь в Украину, где могут либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом", - сообщил журналистам источник в британской армии.
Издание уточняет, что, по информации его источников, сотни парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений могут высадиться на Украине в течение 36 часов после получения соответствующего приказа.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал, что в Вашингтоне обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.
Между тем в Кремле заявляли, что передвижение российских вооруженных сил на территории страны ни у кого не должно вызывать опасения.
В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, знают ли в Кремле о том, что США предупредили коллег в ЕС о возможных планах России о якобы вторжении на Украину.
"Это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижениями наших вооруженных сил на территории Российской Федерации. Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Россия не представляет ни для кого угрозу", - сказал Песков.
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