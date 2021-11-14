В Азербайджане вновь отмечен рост новых случаев инфицирования COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 422 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 560 тыс. 853, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 001 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 29 человек (накануне - 19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 445 человек.

От COVID-19 вылечились 522 тыс. 431 человек, в том числе 2 тыс. 181 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 977 человек.

За сутки медики провели 12 тыс. 807 тестов на коронавирус против 13 тыс. 099 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 360 тыс. 316 тестов на COVID-19.

А.Салаева