В Азербайджане вновь отмечен рост новых случаев инфицирования COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 422 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 560 тыс. 853, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 001 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 29 человек (накануне - 19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 445 человек.
От COVID-19 вылечились 522 тыс. 431 человек, в том числе 2 тыс. 181 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 977 человек.
За сутки медики провели 12 тыс. 807 тестов на коронавирус против 13 тыс. 099 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 360 тыс. 316 тестов на COVID-19.
А.Салаева
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