Боррель призвал допустить гуманитарные организации к мигрантам на границу Беларуси с Польшей

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД БеларусиВладимиром Макеем призвал Минск решить кризис с нелегальными мигрантами и допустить гуманитарные организации на границу с Польшей.
"Поговорил с главой МИД БеларусиМакеем, чтобы поднять вопрос о сложной ситуации на границе с ЕС. Жизни людей нужно защищать, а гуманитарным организациям следует предоставить доступ (на границу - ИФ)", - написал он в Twitter.
"Нынешняя ситуация недопустима, и эту проблему нужно решить. Людей нельзя использовать как оружие", - добавил Боррель.
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