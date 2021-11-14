Боррель призвал допустить гуманитарные организации к мигрантам на границу Беларуси с Польшей

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД БеларусиВладимиром Макеем призвал Минск решить кризис с нелегальными мигрантами и допустить гуманитарные организации на границу с Польшей.

"Поговорил с главой МИД БеларусиМакеем, чтобы поднять вопрос о сложной ситуации на границе с ЕС. Жизни людей нужно защищать, а гуманитарным организациям следует предоставить доступ (на границу - ИФ)", - написал он в Twitter.

"Нынешняя ситуация недопустима, и эту проблему нужно решить. Людей нельзя использовать как оружие", - добавил Боррель.