Австрия вводит локдаун для невакцинированных от COVID-19

Власти Австрии решили с понедельника начать локдаун для тех жителей, кто не вакцинировался от COVID-19, сообщают европейские СМИ.

"Это решение далось нам непросто, однако оно необходимо", - сказал канцлер страны Александер Шалленберг.

Меры будут действовать в отношении невакцинированных людей в возрастеот 12 лет. Им будет запрещено выходить из дома, кроме как в продуктовые магазины, аптеки. Власти разрешат не прошедшим вакцинацию выходить на улицу для занятия спортом. Разрешены будут и поездки для получения медпомощи. По прошествии 10 дней власти оценят, возымел ли локдаун эффект и можно ли его отменить.

Вечером парламент Австрии, как ожидается, без проблем утвердит данное решение.

В субботу в Австрии зафиксировали более 13 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это - наивысший показатель в стране за всю пандемию. В Австрии проживает около 10 млн человек.

Полную вакцинацию от COVID-19 в Австрии прошли около 65% жителей.