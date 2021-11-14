Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе - секретарь Совбеза

Украина готовится к разным сценариям развития событий на польско-белорусской границе, украинские силовики планирует круглосуточно следить за ситуацией и будут готовы оперативно реагировать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Как сообщает пресс-служба СНБО в воскресенье, соответствующее заявление Данилов сделал после окончания совещания с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, а также главами облгосадминистраций граничащих с Беларусьюрегионов, которое прошло в Луцке.
"Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. Он также убежден в необходимости создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования", - говорится в сообщении.
При этомуточняется, что реагирование должно быть "взвешенным и спокойным". "Мы должны действовать абсолютно скоординировано, спокойно и взвешенно, и исповедовать государственную позицию", - подчеркнул Данилов.
По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларусинаходятся уже около 16 тысяч мигрантов и "эта ситуация может непосредственно коснуться Украины".
В свою очередь, глава министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в своем докладе заявил, что осуществляется концентрация усилий по противодействию этой угрозе.
"В частности, задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с ВСУ, силами территориальной обороны, общественными объединениями. По словам Д. Монастырского, ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций", - подчеркивают в Аппарате СНБО.
Отмечается, что главы силовых и правоохранительных структур также проинформировали участников совещания о дополнительных мерах, осуществляемых их ведомствами для обеспечения национальных интересов в сфере защиты государственной границы.
В ходе совещания посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий высказал убеждение, что осуществляется "гибридная операция Союзного государства, имеющая характер миграционной атаки, где мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой", а также проинформировал присутствующих об этапах и динамике этой спецоперации и мерах реагирования польской стороны.
Кроме того, посол Литвы на Украине Вальдемарас Сарапинас поблагодарил Киев за то, что он был одним из первых, которые помогли республике в начале миграционного кризиса.
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