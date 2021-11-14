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Карабах 14.11.2021 19:52

Фуад Ахундов о теракте около города Шуша: Я не верю в такие совпадения

Политолог Фуад Ахундов заявил, что не считает случайным субботний теракт около города Шуша.

"Я квалифицирую инцидент возле города Шуша, когда армянский террорист бросил гранату на азербайджанский пост военных, как теракт. Я не верю в совпадения. Целый год никаких терактов не было, все было мирно. А сейчас к годовщине победы Азербайджана в Отечественной войне в Шуше организуется конференция ("Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе" – ИФ), о которой все знают, через данный пост проезжает большая российская делегация. При чем друзей, которые все 44 дня осенью 2020 года воевали против Армении в информационном поле, защищали позицию Азербайджана. Таких совпадений не бывает - незадолго до проезда делегации на этом месте совершается теракт", - сказал Ахундов агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, в ходе конференции армянская сторона также предприняла хакерскую атаку, которая была отбита азербайджанскими специалистами.

Касаясь текущей ситуации в Карабахе и Восточном Зангезуре, Ахундов отметил, что в настоящее время власти Азербайджана активно занимаются восстановлением освобожденных территорий, а также разминированием на этих землях.

"Представьте себе, Азербайджану предстоит восстанавливать территорию, равную Ливану или четырем территориям Люксембурга, где все армянами разрушено до кирпича", - отметил он.

По его словам, армяне в период оккупации Карабаха и Восточного Зангезура разрушили 63 из 67 мечетей, осквернили 70% могил.

"Все эти территории нам предстоит восстановить, параллельно проводится работы по разминированию", - подчеркнул он.

Политолог добавил, что Армения целенаправленно уничтожала азербайджанское наследие в регионе. "Сначала это было в Армении, где полностью уничтожили азербайджанское наследие, полностью изменили азербайджанские топонимы, полностью изгнали азербайджанское население. Потом Армения начала проводить аналогичные действия в Карабахе", - сказал он.

Ахундов отметил, что конфликт завершен и "Азербайджан хочет смотреть в будущее – в 21 и даже 22 век, а не в 20 век, а точнее не в 15 век". "А подобные теракты - это даже не прошлый век, а полное средневековье. А Азербайджан смотрит в будущее и будет дружить с теми силами в Армении, которые тоже смотрят в будущее", - добавил политолог.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]