На юге Ирана произошло сильное землетрясение

В провинции Хормозган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации Сейсмологического центра Тегеранского университета, эпицентр землетрясения находился в городе Кешм. Подземные точки были зафиксированы в 15:36 по местному времени на глубине 18 км.

Через минуту после первого толчка последовал второй – магнитудой 6,3. Он был зафиксирован в районе Лафт города Кешм. Очаг залегал на глубине 10 км.

По информации местных СМИ, в результате землетрясения погиб один человек - на него упал электрический столб.