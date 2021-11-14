В США спустя 52 года раскрыли крупную кражу денег из кливлендского банка

В США выследили мужчину, который 52 года назад вынес из банка в Кливленде $215 тыс. ($1,7 млн по текущему курсу), спрятав деньги в бумажный пакет.

В июле 1969 года 20-летний кассир банка Теодор Джон Конрад совершил кражу и скрылся. По данным The New York Post, пропажу денег в банке заметили только спустя два дня, когда молодой человек не вышел на работу после выходных.

Как сообщает сайт телеканала CNN, с 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томаса Рэндела. Мужчина нашел жилье недалеко от места съемок фильма "Афера Томаса Крауна" (1968 год), которым сильно увлекся: главный герой этого кинодетектива от скуки совершает ограбление банка.

Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял во время работы и позднее - уже под именем Рэндела. В частности, в 2014 году от имени Рэндела в суд были направлены документы для признания его банкротом.

Привлечь Конрада к ответственности уже не удастся: он умер в мае 2021 года от рака легких в возрасте 71 года.