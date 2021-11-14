Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0237 GBR   2.2718 TRY   0.1705

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 81.59 0.25 Brent 82.87 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 14.11.2021 20:27

В США спустя 52 года раскрыли крупную кражу денег из кливлендского банка

В США выследили мужчину, который 52 года назад вынес из банка в Кливленде $215 тыс. ($1,7 млн по текущему курсу), спрятав деньги в бумажный пакет.

В июле 1969 года 20-летний кассир банка Теодор Джон Конрад совершил кражу и скрылся. По данным The New York Post, пропажу денег в банке заметили только спустя два дня, когда молодой человек не вышел на работу после выходных.

Как сообщает сайт телеканала CNN, с 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томаса Рэндела. Мужчина нашел жилье недалеко от места съемок фильма "Афера Томаса Крауна" (1968 год), которым сильно увлекся: главный герой этого кинодетектива от скуки совершает ограбление банка.

Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял во время работы и позднее - уже под именем Рэндела. В частности, в 2014 году от имени Рэндела в суд были направлены документы для признания его банкротом.

Привлечь Конрада к ответственности уже не удастся: он умер в мае 2021 года от рака легких в возрасте 71 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]