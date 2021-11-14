Производство истребителей Checkmate началось в Комсомольске-на-Амуре

На Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ) началось производство нескольких образцов нового однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"В Комсомольске начаты работы по производству нескольких образцов одновременно", - заявил Слюсарь на Dubai Airshow-2021.
28 июля Слюсарь сообщил, что новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на авиазаводе имени Гагарина, который является филиалом ПАО "Компания Сухой".
Однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на его базе создадут двухместную и беспилотную версии.
По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.
В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на Checkmate уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.
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