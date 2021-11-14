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Карабах 14.11.2021 22:08

В ЕС обеспокоены напряженностью на границе Азербайджана и Армении

Европейский союз обеспокоен ростом напряженности на азербайджано-армянской границе, призывает начать работу по всеобъемлющему урегулированию, заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«Обеспокоен ростом напряженности между Арменией и Азербайджаном на этой неделе. Важно устранить риски и причины, начать работу для достижения всеобъемлющего урегулирования», - написал Клаар в своем аккаунте в твиттер.

Министерство обороны Азербайджана на текущей неделе сообщило о нескольких попытках провокаций со стороны Вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов. Все эти попытки провокаций были пресечены азербайджанскими военными. Минобороны Азербайджана обвинило военно-политическое руководство Армении в эскалации напряженности на границе.

Н.Аббасова

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Тэги: КЛААР, БЕСПОКОЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]