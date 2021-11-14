В ЕС обеспокоены напряженностью на границе Азербайджана и Армении

Европейский союз обеспокоен ростом напряженности на азербайджано-армянской границе, призывает начать работу по всеобъемлющему урегулированию, заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.
«Обеспокоен ростом напряженности между Арменией и Азербайджаном на этой неделе. Важно устранить риски и причины, начать работу для достижения всеобъемлющего урегулирования», - написал Клаар в своем аккаунте в твиттер.
Министерство обороны Азербайджана на текущей неделе сообщило о нескольких попытках провокаций со стороны Вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов. Все эти попытки провокаций были пресечены азербайджанскими военными. Минобороны Азербайджана обвинило военно-политическое руководство Армении в эскалации напряженности на границе.
Н.Аббасова
ОАК надеется на сертификацию самолета МС-21 в России в декабре - Слюсарь
Боррель считает, что Россия не дает Беларуси перекрыть газ в Европу
В Китае сочли, что смогут высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 года
В США спустя 52 года раскрыли крупную кражу денег из кливлендского банка
Австрия вводит локдаун для невакцинированных от COVID-19
В Азербайджане вновь отмечен рост новых случаев инфицирования COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Производство истребителей Checkmate началось в Комсомольске-на-Амуре
На юге Ирана произошло сильное землетрясение
Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе - секретарь Совбеза
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог