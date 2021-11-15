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Дальнее зарубежье 15.11.2021 12:21

В Китае из-за вспышки COVID-19 на локдаун закрыли университетский городок

Почти 1,5 тыс. студентов оказались заперты в общежитиях и отелях в связи с введением локдауна из-за вспышки коронавируса COVID-19 в городе Далянь в северо-восточной провинции Ляонин, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Указ о закрытии на локдаун университетского городка близ города Далянь появился в воскресенье, после того, как там было выявлено несколько десятков случаев заражения коронавирусом, после чего сотни студентов были переведены в отели для наблюдений.

В данный момент обучающиеся занимаются дистанционно, а еду им приносят к дверям комнат.

Далянь является эпицентром распространения инфекции, где число заболевших внутри страны, несмотря на принимаемые жесткие меры локдауна, продолжает расти с 9 ноября.

Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это является частью подготовки к 24-м зимним Олимпийским играм, которые должны будут пройти в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 98 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]