МКС может повторно сблизиться с космическим мусором через полтора часа

Международная космическая станция (МКС) может повторно сблизиться с потенциально опасным космическим мусором через полтора часа, сообщили в американском ЦУПе.

"Следующий период времени, который вызывает озабоченность, с 08:38 до 08:44 по Гринвичу (11:38-11:44 мск)", - сообщил представитель ЦУП в ходе переговоров с экипажем станции, трансляцию которых ведет NASA.

Ранее в NASA сообщили, что МКС успешно разминулась с космическим мусором, экипажу скоро разрешат вернуться на борт.

В понедельник экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Ранее в "Роскосмосе" со ссылкой на данные американского ЦУПа сообщили, что МКС в ближайшее время "войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора". При этом в NASA отметили, что риск столкновения "очень мал". "Согласно бортовым инструкциям в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле", - добавили в госкорпорации.