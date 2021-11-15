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СНГ 15.11.2021 12:34

Ирак с четверга планирует начать вывозить своих граждан из Белоруссии

Власти Ирака рассчитывают с четверга начать вывозить своих граждан, которые находятся на границе Польши и Белоруссии, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на иракский МИД.

По словам официального представителя МИД Ирака Ахмада ас-Саххафа, "сложно установить" точное число иракцев, которые находятся на границе. Однако он указал, что удалось обнаружить 571 иракского гражданина в восьми временных лагерях, развернутых в этом районе.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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Тэги: ИРАК, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]