Ирак с четверга планирует начать вывозить своих граждан из Белоруссии

Власти Ирака рассчитывают с четверга начать вывозить своих граждан, которые находятся на границе Польши и Белоруссии, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на иракский МИД.

По словам официального представителя МИД Ирака Ахмада ас-Саххафа, "сложно установить" точное число иракцев, которые находятся на границе. Однако он указал, что удалось обнаружить 571 иракского гражданина в восьми временных лагерях, развернутых в этом районе.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.