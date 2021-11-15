Новак утвердил федеральный проект по ТРИЗ, который может дать допдобычу 50 млн т к 2030г в Западной Сибири

Федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов" (ТРИЗ) утвержден вице-премьером Александром Новаком. Реализация проекта может обеспечить России до 50 млн тонн ежегодной дополнительной добычи к 2030 году на действующих и новых месторождениях Западной Сибири.

Как говорится в сообщении "Газпром нефти", документ - совместная инициатива Минэнерго, "Газпром нефти" и администрации ХМАО-Югры, он предусматривает создание российских технологий для разработки нетрадиционных ресурсов, в первую очередь баженовской свиты - крупнейшего в мире источника нетрадиционных углеводородов.

"Геологические ресурсы бажена в Западной Сибири превышают 60 млрд тонн нефти. "Газпром нефть" завершает создание промышленной технологии добычи баженовских углеводородов. В рамках федерального проекта планируется разработать не менее 15 инновационных продуктов, а также усовершенствовать подходы к проведению многостадийного гидроразрыва пласта", - подчеркивается в пресс-релизе.

Так, при поддержке правительства РФ "Газпром нефть" продолжит развитие технологий химического заводнения для наращивания добычи на зрелых месторождениях. Значительная часть подобных активов сосредоточена в ХМАО-Югре и ЯНАО. Реализация намеченных мероприятий может обеспечить компании дополнительную добычу на уровне около 225 млн тонн нефти.

Третьим направлением федерального проекта станет создание технологий поиска палеозойских залежей, ресурсный потенциал которых в Западной Сибири превышает 20 млрд тонн. Основным инструментом реализации федерального проекта станет запуск технологических полигонов, на которых будут тестироваться и внедряться новые решения для добычи "трудной" нефти. На пилотных площадках в ХМАО-Югре также будет проводиться анализ эффективности различных режимов регулирования для совершенствования государственной политики в области недропользования.

Федеральный проект планируется включить в подпрограмму "Развитие нефтяной и газовой отрасли" государственной программы "Развитие энергетики".

Как отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении, сейчас около 60% запасов углеводородов России относятся к категории трудноизвлекаемых: "Реализация федерального проекта позволит эффективно разрабатывать пока еще недоступные ресурсы, что может увеличить общие запасы нефти в России на 3-6%. Кроме того, мы создадим источник дополнительных бюджетных поступлений и тысячи новых рабочих мест, а также внесем значимый вклад в формирование рынка российских технологий добычи ТРИЗ, потенциал которого оценивается в 200 млрд рублей в год".

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что благодаря проекту будут решены две ключевые задачи для отраслиЖ "Во-первых, мы создаем российские технологии для поиска и разработки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов, доля которых в общем объеме добычи будет расти. Во-вторых, перед нами стоит цель продления жизненного цикла зрелых месторождений за счет развития технологий повышения нефтеотдачи. Это важно не только для нефтяной отрасли, но и для регионов Западной Сибири, где многие добывающие активы уже находятся на поздней стадии разработки".

Федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов" расширяет работу "Газпром нефти" по созданию инструментов для добычи нетрадиционных углеводородов. С 2017 года "Газпром нефть" совместно с министерством энергетики России ведет работу по созданию технологий для разработки баженовской свиты. За это время "Газпром нефть" за счет внедрения собственных разработок снизила стоимость добычи баженовской нефти более чем вдвое - с 30 тысяч рублей за тонну на старте проекта в 2017 году до 13 тысяч рублей к 2021-му.