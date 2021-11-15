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Транспорт и связь 15.11.2021 13:01

Airbus прогнозирует мировой спрос на 39 тыс. новых самолетов до 2040 г.

Европейский авиаконцерн Airbus прогнозирует, что до 2040 года мировым авиакомпаниям потребуется 39 тыс. новых пассажирских и грузовых самолетов.

В сегменте малой размерности ожидается спрос на 29,7 тыс. машин, средней - 5,3 тыс., большой - 4 тыс., говорится в сообщении Airbus.

Ожидается, что более 15 тыс. из 39 тыс. новых самолетов пойдут на замещение старых. В результате к 2040 году в мире будут эксплуатироваться в основном коммерческие самолеты последнего поколения (сейчас этот показатель - около 13%), "что позволит значительно сократить выбросы CO2 мирового парка", заявляют в Airbus.

Пассажиропоток мировых авиакомпаний, по мнению концерна, вскоре должен вернуться к ежегодному росту в 3,9%. Рост будет обусловлен развитием экономики и торговли по всему миру, включая сферу туризма. Самый быстрый рост трафика ожидается в Азии, при этом за счет внутреннего пассажиропотока Китай станет крупнейшим рынком.

Спрос на грузовые перевозки, стимулируемый интернет-торговлей, Airbus объясняет ожидаемым ростом грузовых экспресс-перевозок на 4,7% в год и увеличением объема генеральных грузов (составляет около 75% рынка) на 2,7%. В целом в течение следующих 20 лет потребуется около 2,440 тыс. грузовых судов, из которых 880 будут новыми.

Совокупную стоимость авиационных сервисов, включая техническое обслуживание, обучение, модернизацию, выполнение полетов, демонтаж и утилизацию, Airbus оценивает в $4,8 трлн в течение следующих 20 лет. За этот же период отрасли понадобятся более 550 тыс. новых пилотов и 710 тыс. технических специалистов.

Американский Boeing Co. ранее оценил спрос на гражданские воздушные суда до 2040 года в 43,5 тыс. единиц. Наибольший рост спроса будет наблюдаться на грузовые суда, заявляли в корпорации, объясняя это развитием электронной коммерции. Ежегодный рост авиаперевозок в мире Boeing оценивал в среднем в 4%.

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Тэги: МИР, AIRBUS, ПОСТАВКИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]