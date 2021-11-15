В России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 1 тыс. 211 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 38 тыс. 420 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 211 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 38 420 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 664 (6,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В РФ почти неделю идет постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, суточный прирост по данным понедельника на 403 случая меньше, чем накануне, когда сообщалось о 38 тыс. 823 заражениях.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 789 новых случаев COVID-19 за сутки, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 968, в Московской области - 2 тыс. 666.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 211 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Петербурге - 77, в Московской области - 62.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 109 тыс. 094 случая коронавирусной инфекции, 256 тыс. 597 умерших и 7 млн 812 тыс. 557 выписанных, в том числе 27 тыс. 972 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 364 выздоровевших приходится на Москву.