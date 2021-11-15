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15.11.2021 12:59

Фотографии, сделанные в Карабахе, принадлежат новой рекламе Bakcell - ВИДЕО

Ранее в соцсетях и на новостных порталах были распространены интересные фотографии со съемок проходящих на легендарной Джыдыр дюзю в Шуше и в Международном аэропорту Физули.

Как оказалось, на освобожденных территориях проходили съемки нового рекламного ролика Bakcell. По сообщению компании, новое видео посвящено превосходству сети Bakcell.

Самая быстрая мобильная сеть в Азербайджане теперь доступна и на наших освобожденных от оккупации землях. Bakcell продолжит реализацию масштабных работ, направленных на дальнейшее расширение покрытия своей сети и предоставление качественных услуг в Карабахе.

Следует отметить, что в 2021 году компания Ookla® в очередной раз назвала Bakcell «Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане». Сегодня, сеть Bakcell, насчитывающая более 8700 базовых станций, охватывает 99,9% населения и 92,4% территории Азербайджана.

Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы посмотреть новый рекламный ролик Bakcell:

https://www.youtube.com/watch?v=zThuwdea964

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]