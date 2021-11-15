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Регион 15.11.2021 13:01

Главой Минобороны Армении назначен Сурен Папикян

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указы об освобождении от должности министра обороны республики Аршака Карапетяна и назначении на эту должность Сурена Папикяна.

Как сообщает пресс-служба президента, Папикян освобожден от должности вице-премьера Армении.

Указы подписаны по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

35-летний Папикян был назначен вице-премьером Армении 2 августа после досрочных парламентских выборов в республике 20 июня и формирования Пашиняном нового правительства. Папикян в прежнем правительстве занимал должность министра территориального управления и инфраструктур.

Папикян является историком по образованию, до смены власти в Армении в 2018 году работал учителем истории в одной из школ Еревана. Является председателем правления партии Пашиняна "Гражданский договор".

Карапетян был назначен на должность министра обороны 2 августа. Он сменил на этом посту Вагаршака Арутюняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНИСТР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]