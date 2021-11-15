Главой Минобороны Армении назначен Сурен Папикян

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указы об освобождении от должности министра обороны республики Аршака Карапетяна и назначении на эту должность Сурена Папикяна.
Как сообщает пресс-служба президента, Папикян освобожден от должности вице-премьера Армении.
Указы подписаны по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
35-летний Папикян был назначен вице-премьером Армении 2 августа после досрочных парламентских выборов в республике 20 июня и формирования Пашиняном нового правительства. Папикян в прежнем правительстве занимал должность министра территориального управления и инфраструктур.
Папикян является историком по образованию, до смены власти в Армении в 2018 году работал учителем истории в одной из школ Еревана. Является председателем правления партии Пашиняна "Гражданский договор".
Карапетян был назначен на должность министра обороны 2 августа. Он сменил на этом посту Вагаршака Арутюняна.
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