ЛУКОЙЛ закладывает в бюджет на 2022г цену на нефть в $60 за баррель

"ЛУКОЙЛ" закладывает в бюджет на 2022 год цену на нефть около $60 за баррель.

"Мы закладываем в бюджет на 2022 год цену на нефть около $60 за баррель", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в кулуарах ADIPEC.

"Я считаю, что могут быть колебания, потому что сегодня есть непредсказуемость в том, как будет пандемия развиваться, насколько серьезные будут ограничения со стороны особенно наших главных партнеров - стран Евросоюза", - добавил он.