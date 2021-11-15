ЛУКОЙЛ закладывает в бюджет на 2022г цену на нефть в $60 за баррель

"ЛУКОЙЛ" закладывает в бюджет на 2022 год цену на нефть около $60 за баррель.
"Мы закладываем в бюджет на 2022 год цену на нефть около $60 за баррель", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в кулуарах ADIPEC.
"Я считаю, что могут быть колебания, потому что сегодня есть непредсказуемость в том, как будет пандемия развиваться, насколько серьезные будут ограничения со стороны особенно наших главных партнеров - стран Евросоюза", - добавил он.
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