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ТЭК 15.11.2021 13:11

ЛУКОЙЛ закладывает в бюджет на 2022г цену на нефть в $60 за баррель

"ЛУКОЙЛ" закладывает в бюджет на 2022 год цену на нефть около $60 за баррель.

"Мы закладываем в бюджет на 2022 год цену на нефть около $60 за баррель", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в кулуарах ADIPEC.

"Я считаю, что могут быть колебания, потому что сегодня есть непредсказуемость в том, как будет пандемия развиваться, насколько серьезные будут ограничения со стороны особенно наших главных партнеров - стран Евросоюза", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, ЛУКОЙЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]