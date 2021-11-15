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АПК 15.11.2021 13:16

Турция планирует в Азербайджане новые проекты в сферах АПК и туризма – глава IBF

Турция заинтересована в реализации в Азербайджане проектов в сферах АПК и туризма, заявил президент Международного бизнес-форума (IBF), основатель Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MUSIAD) Эрол Ярар.

«Мы намерены развивать сельское хозяйство в Азербайджане совместно с азербайджанской стороной», - сказал Эрол в понедельник на 25-ом международном бизнес-форуме в Баку.

По его словам, второе направление, интересующее турецкую сторону - это туризм.

«Потенциал Каспийского моря очень высок. В то же время горы Кавказа очень благоприятны с точки зрения развития зимнего туризма. Мы хотим раскрыть потенциал Азербайджана в сфере туризма, основываясь на опыте Турции", подчеркнул он.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, АПК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]