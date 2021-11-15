Турция планирует в Азербайджане новые проекты в сферах АПК и туризма – глава IBF

Турция заинтересована в реализации в Азербайджане проектов в сферах АПК и туризма, заявил президент Международного бизнес-форума (IBF), основатель Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MUSIAD) Эрол Ярар.

«Мы намерены развивать сельское хозяйство в Азербайджане совместно с азербайджанской стороной», - сказал Эрол в понедельник на 25-ом международном бизнес-форуме в Баку.

По его словам, второе направление, интересующее турецкую сторону - это туризм.

«Потенциал Каспийского моря очень высок. В то же время горы Кавказа очень благоприятны с точки зрения развития зимнего туризма. Мы хотим раскрыть потенциал Азербайджана в сфере туризма, основываясь на опыте Турции", подчеркнул он.

Э.Шафиев