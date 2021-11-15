В Азербайджане продажу муки могут привлечь к НДС - ГНС

Государственная налоговая служба (ГНС) при Минэкономики Азербайджана провела встречу с основными производителями хлеба, на которой обсуждались вопросы налогообложения.

Встреча прошла в онлайн режиме, сообщает пресс-служба ГНС.

«В ходе встречи обсуждались вопросы взимания НДС при импорте оборудования, добавок, используемых для производства хлеба, а также компонентов, используемых для упаковки произведенной продукции. Кроме этого, обсуждалось привлечение к НДС продажи муки», - подчеркивает служба.

Помимо этого, стороны обсуждали вопросы ведение учета операций, привлеченных и освобожденных от НДС, регулирования веса хлеба и цен,

субсидии на закупку муки производителями мучных изделий.

ГНС сообщает, что были даны соответствующие разъяснения по поднятым на встрече вопросам. Отмечено, что сотрудничество в формате государство-бизнес будет продолжено.

Х.Насирзаде