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Бизнес и законодательство 15.11.2021 13:27

В Азербайджане продажу муки могут привлечь к НДС - ГНС

Государственная налоговая служба (ГНС) при Минэкономики Азербайджана провела встречу с основными производителями хлеба, на которой обсуждались вопросы налогообложения.

Встреча прошла в онлайн режиме, сообщает пресс-служба ГНС.

«В ходе встречи обсуждались вопросы взимания НДС при импорте оборудования, добавок, используемых для производства хлеба, а также компонентов, используемых для упаковки произведенной продукции. Кроме этого, обсуждалось привлечение к НДС продажи муки», - подчеркивает служба.

Помимо этого, стороны обсуждали вопросы ведение учета операций, привлеченных и освобожденных от НДС, регулирования веса хлеба и цен,

субсидии на закупку муки производителями мучных изделий.

ГНС сообщает, что были даны соответствующие разъяснения по поднятым на встрече вопросам. Отмечено, что сотрудничество в формате государство-бизнес будет продолжено.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ХЛЕБ, ПРОИЗВОДСТВО, НАЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]