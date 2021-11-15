Вице-премьеры РФ Новак и Оверчук в Казахстане проведут переговоры с руководством республики

Вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук 15-16 ноября в рамках визита в Казахстан проведут переговоры с руководством республики.

По данным пресс-службы посольства РФ в республике, планируются переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Аскаром Маминым и вице-премьером Романом Скляром.

Кроме того, состоится заседание участников Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по случаю 25-летия со дня подписания договора акционеров, сообщила пресс-служба дипмиссии.

Как сообщило министерство информации и общественного развития республики, заседание участников КТК под председательством президента Казахстана состоится 16 ноября в формате видеоконференцсвязи.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.