Белавиа приостановила перевозку граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана из Дубая

Авиакомпания "Белавиа" сообщила, что перестала принимать на борт граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана, вылетающих из Дубая.

"В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ с 14.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая", - проинформировал в понедельник перевозчик.

Пассажиры, подпадающие под действие данного запрета, смогут вернуть полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения.

"Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы из Минска в Дубай в феврале. Летом авиакомпания выполняла рейсы в Дубай трижды в неделю, с октября частота полетов увеличилась до пяти рейсов в неделю.

В компании заявили, что большинство мест на этом направлении было продано в виде блоков белорусским туристическим операторам, количество билетов с началом путешествия из Дубая было минимальным.

В авиакомпании заявили, что "Белавиа" "никогда не способствовала перевозке нелегальных мигрантов в республику Беларусь, на протяжении многих лет не выполняла регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирака, Йемен, Сирию.

"В связи с повышенным вниманием к данной теме со стороны некоторых СМИ авиакомпания усилила контроль на всех своих рейсах за безукоризненным исполнением всех визовых требований республики Беларусь и иностранных государств, миграционным законодательством", - подчеркнул перевозчик.

На прошлой неделе "Белавиа" сообщила, что с 12 ноября перестала принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции.

ЕС и ряд других стран в начале июня закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство после инцидента с рейсом Ryanair 23 мая. Тогда самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич и его подруга россиянка София Сапега после посадки самолета были задержаны. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

Самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В октябре официальные лица ЕС заявляли о намерении ввести санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей. В ЕС считают, что Белавиа занимается перевозкой нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС. В Минске эти обвинения отвергают.