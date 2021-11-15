Контакты Путина и Лукашенко по кризису с мигрантами осуществляются на постоянной основе - Песков

Контакты президентов РФ и Белоруссии по проблеме кризиса с беженцами на польско-белорусской границе ведутся на постоянной основе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов, контактируют ли Владимир Путин и Александр Лукашенко по ситуации с мигрантами, представитель Кремля ответил: "Контакты между двумя президентами осуществляются на постоянной основе. В этом плане происходит обмен всей необходимой информацией".
Пресс-секретарь главы государства напомнил о позиции президента в связи с угрозами Лукашенко перекрыть газ в случае применения санкций к Белоруссии.
"Во-первых, Белоруссия - это суверенное государство, и президент (Путин) действительно допускает возможность эмоционального решения президента Белоруссии, а второе - президент все-таки выразил надежду и даже уверенность в том, что это никоим образом не повлияет на транзит газа и выполнение обязательств Россией перед получателями газа в Европе", - сказал Песков.
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