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СНГ 15.11.2021 13:32

Контакты Путина и Лукашенко по кризису с мигрантами осуществляются на постоянной основе - Песков

Контакты президентов РФ и Белоруссии по проблеме кризиса с беженцами на польско-белорусской границе ведутся на постоянной основе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, контактируют ли Владимир Путин и Александр Лукашенко по ситуации с мигрантами, представитель Кремля ответил: "Контакты между двумя президентами осуществляются на постоянной основе. В этом плане происходит обмен всей необходимой информацией".

Пресс-секретарь главы государства напомнил о позиции президента в связи с угрозами Лукашенко перекрыть газ в случае применения санкций к Белоруссии.

"Во-первых, Белоруссия - это суверенное государство, и президент (Путин) действительно допускает возможность эмоционального решения президента Белоруссии, а второе - президент все-таки выразил надежду и даже уверенность в том, что это никоим образом не повлияет на транзит газа и выполнение обязательств Россией перед получателями газа в Европе", - сказал Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]