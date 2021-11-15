Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0234 GBR   2.283 TRY   0.1692

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 80.79 -0.80 Brent 82.17 -0.70

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.11.2021 18:25

Оппозиция намерена создать транспортный коллапс в Тбилиси

Участники акции протеста оппозиционной партии "Единое национальное движение" намерены на два часа перекрыть автомобильное движение на левой и правой набережных реки Куры, что грозит остановкой движения во всем Тбилиси.

"Наша акция носит мирный характер. Мы требуем от властей прислушаться к врачам и госпитализировать Михаила Саакашвили в гражданскую клинику", - заявил на акции один из лидеров партии ЕНД Никанор Мелия.

Как отмечает корреспондент "Интерфакса", участники акции в настоящий момент собираются у станции метро "Авлабари" в Тбилиси.

Ранее в понедельник МВД распространило заявление, что цель акции сторонников оппозиции 15 ноября - перекрыть транспортные артерии в Тбилиси. МВД напомнило организаторам акции, что в случае создания транспортного коллапса в столице, согласно грузинскому законодательству, уголовно наказуемым преступлением считается организация групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Подобные действия наказываются лишением свободы сроком до трех лет.

Пока участники акции не направились манифестацией к набережным, отметил корреспондент, который находится на месте событий. Организаторы акции ждут пополнения своих рядов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]