Оппозиция намерена создать транспортный коллапс в Тбилиси

Участники акции протеста оппозиционной партии "Единое национальное движение" намерены на два часа перекрыть автомобильное движение на левой и правой набережных реки Куры, что грозит остановкой движения во всем Тбилиси.

"Наша акция носит мирный характер. Мы требуем от властей прислушаться к врачам и госпитализировать Михаила Саакашвили в гражданскую клинику", - заявил на акции один из лидеров партии ЕНД Никанор Мелия.

Как отмечает корреспондент "Интерфакса", участники акции в настоящий момент собираются у станции метро "Авлабари" в Тбилиси.

Ранее в понедельник МВД распространило заявление, что цель акции сторонников оппозиции 15 ноября - перекрыть транспортные артерии в Тбилиси. МВД напомнило организаторам акции, что в случае создания транспортного коллапса в столице, согласно грузинскому законодательству, уголовно наказуемым преступлением считается организация групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Подобные действия наказываются лишением свободы сроком до трех лет.

Пока участники акции не направились манифестацией к набережным, отметил корреспондент, который находится на месте событий. Организаторы акции ждут пополнения своих рядов.