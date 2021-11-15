Генсек НАТО обеспокоен растущей напряженностью одновременно на границе Белоруссии, близ Украины и на Западных Балканах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что напряженность, возрастающая сразу в нескольких регионах, в частности на границе Белоруссии с Польшей и близ Украины, вызывает серьезную обеспокоенность в альянсе.

"Мы осуждаем использование режимом Лукашенко в своих целях оказавшихся в уязвимом положении иммигрантов. Мы, конечно же, серьезно обеспокоены этой ситуацией, и мы тщательно следим за ней", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

"Мы также тщательно следим и за тем, что происходит на Украине и близ нее. И эти события происходят одновременно. Мы также видим напряженность, которая увеличивается в некоторых частях Западных Балкан", - добавил он.

По его словам, "очень много событий происходит одновременно, и НАТО нужно быть внимательной, следить за всем".

Говоря о российских войсках, якобы переброшенных к Украине, генсек отметил, что не будет комментировать получаемые альянсом разведданные. "Нам важно не допускать роста напряженности", - добавил Столтенберг.