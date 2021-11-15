Генсек НАТО обеспокоен растущей напряженностью одновременно на границе Белоруссии, близ Украины и на Западных Балканах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что напряженность, возрастающая сразу в нескольких регионах, в частности на границе Белоруссии с Польшей и близ Украины, вызывает серьезную обеспокоенность в альянсе.
"Мы осуждаем использование режимом Лукашенко в своих целях оказавшихся в уязвимом положении иммигрантов. Мы, конечно же, серьезно обеспокоены этой ситуацией, и мы тщательно следим за ней", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.
"Мы также тщательно следим и за тем, что происходит на Украине и близ нее. И эти события происходят одновременно. Мы также видим напряженность, которая увеличивается в некоторых частях Западных Балкан", - добавил он.
По его словам, "очень много событий происходит одновременно, и НАТО нужно быть внимательной, следить за всем".
Говоря о российских войсках, якобы переброшенных к Украине, генсек отметил, что не будет комментировать получаемые альянсом разведданные. "Нам важно не допускать роста напряженности", - добавил Столтенберг.
Ереван обвинил ЕС в политике двойных стандартов на Южном Кавказе
Азербайджан и НАТО обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы дальнейшего партнерства
МИД Азербайджана о ситуации на границе с Арменией: Азербайджанские военные несут службу на суверенной территории Азербайджана
Японская JERA покупает блокпакет Freeport LNG в США и поддержит 4-ю линию завода
Падение цен на нефть ускорилось
Silk Way West Airlines и Rolls-Royce договорились о замене двигателей для самолетов Boeing 747-400F
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в России на 6% - Минздрав
В Азербайджане отмечен спад новых случаев инфицирования COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»
Состоялась презентация фильма о героически павшем журналисте «Душа моя»
Проект «Цифровой Шелковый Путь» был представлен на конференции «Туркментел-2021»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог