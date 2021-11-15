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Дальнее зарубежье 15.11.2021 17:34

Учения НАТО в Черном море - транспарентные и носят оборонительный характер, заявил Столтенберг

Учения, периодически проводимые НАТО в черноморском регионе, транспарентны и нацелены на отработку оборонительных действий, заверил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Учения НАТО в черноморском регионе - оборонительные и транспарентные", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

При этом он отметил, что "в последние дни мы наблюдали наращивание российских сил вдоль украинской границы".

"Мы призываем Россию к транспарентности в том, что касается ее военной активности, важно предотвратить эскалацию и сократить напряженность", - подчеркнул Столтенберг.

13 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что незапланированные учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном представляют вызов для РФ, но Россия не будет нагнетать обстановку. "Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам российского президента, Минобороны РФ "ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей".

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Тэги: НАТО, УЧЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]