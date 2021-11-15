Учения НАТО в Черном море - транспарентные и носят оборонительный характер, заявил Столтенберг

Учения, периодически проводимые НАТО в черноморском регионе, транспарентны и нацелены на отработку оборонительных действий, заверил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Учения НАТО в черноморском регионе - оборонительные и транспарентные", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

При этом он отметил, что "в последние дни мы наблюдали наращивание российских сил вдоль украинской границы".

"Мы призываем Россию к транспарентности в том, что касается ее военной активности, важно предотвратить эскалацию и сократить напряженность", - подчеркнул Столтенберг.

13 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что незапланированные учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном представляют вызов для РФ, но Россия не будет нагнетать обстановку. "Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам российского президента, Минобороны РФ "ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей".